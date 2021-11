Streit zwischen Rivian und Tesla geht in die nächste Runde. Von den guten Marktbedingungen profitieren zurzeit beide Unternehmen. Doch wie lange noch?Der Streit zwischen den US-Amerikanischen E-Autoherstellern Rivian (US76954A1034) und Tesla (US88160R1014) geht vor dem Gericht in die nächste Runde. Obwohl die Hauptsitze der beiden Unternehmen lediglich 30 km auseinanderliegen, zieht sich der Streit vor dem Gericht in Santa Monica bereits seit Juli 2020.Den Anfang machte Tesla. Der Elektroauto-Pionier klagte im Juli 2020 gegen Rivian aufgrund eines angeblichen ...

