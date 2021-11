Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 25 novembre/November 2021) - The common shares of PR Technology Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

PR Technology Inc. (the "Company") is a technology company with a portfolio of intellectual properties in the wireless power transmission ("WPT") technology industry. The Company has developed a low frequency resonant WPT technology and offers WPT products which the Company believes are more efficient than the traditional WPT products. The Company, through its wholly-owned subsidiary, PRT Korea Co., Ltd., is primarily focused on the development of its WPT systems for factory automation and rail guided vehicles on the factory floor. The Company is also engaged in developing wireless chargers for mobile devices, wireless charging stations for drones, wireless charging products for home appliances, and wireless LED lights for toys and fish tanks.

Les actions ordinaires de PR Technology Inc. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

PR Technology Inc. (la « Société ») est une société de technologie avec un portefeuille de propriétés intellectuelles dans l'industrie de la technologie de transmission d'énergie sans fil (« WPT »). La Société a développé une technologie WPT à résonance basse fréquence et propose des produits WPT qui, selon la Société, sont plus efficaces que les produits WPT traditionnels. La Société, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, PRT Korea Co., Ltd., se concentre principalement sur le développement de ses systèmes WPT pour l'automatisation d'usine et les véhicules guidés par rail dans l'usine. La Société est également engagée dans le développement de chargeurs sans fil pour appareils mobiles, de stations de recharge sans fil pour drones, de produits de recharge sans fil pour appareils ménagers et de lampes LED sans fil pour jouets et aquariums.

Issuer/Émetteur: PR Technology Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PRTI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 101 304 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 4 824 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/technologie CUSIP: 693692 20 4 ISIN: CA 693692 20 4 7 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 26 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for PRTI. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com