Am selben Tag, an dem uns die Statistik unbarmherzig zeigt, welche Dimension die Corona-Pandemie angenommen hat, gibt es auch eine gute Nachricht: Der Impfstoff von Biontech wird in Europa bald für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Mehr Impfen geht dann nicht mehr. Die Kleinen einzubeziehen, wird zumindest helfen, die hohen Infektionszahlen zu drücken. Wenn Kinder auch meist nicht ernsthaft erkranken - das Virus geben sie weiter. Untereinander und in ihren Familien. http://www.mehr.bz/khs330i



