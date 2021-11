Tesla hat ein Carbon-Keramik-Brems-Kit für das flotte Model S Plaid angekündigt, das Mitte 2022 zum Preis von 20.000 US-Dollar an den Start gehen soll. Die Bremse ist wohl Teil eines Rennsport-Pakets. Abgesehen vom rund eine Million Dollar teuren E-Hypercar Rimac Nevera, offiziell das schnellste Serienauto der Welt, ist kein anderes Serienfahrzeug so schnell wie das Model S Plaid. Obwohl das Tesla Model S Plaid, das seit ungefähr einem halben Jahr am Markt ist, auf verschiedenen Rennstrecken wie dem Nürburgring einige Rekorde gebrochen hat, ist der E-Flitzer nicht für den Rennsport optimiert...

Den vollständigen Artikel lesen ...