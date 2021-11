DJ Grünen nominieren Minister - Habeck Wirtschaftsminister und Vizekanzler

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben am Donnerstagabend ihre Minister für die künftige Ampel-Koalition ernannt. Parteivorsitzender Robert Habeck bekommt das Superministerium Wirtschaft und Klima. Auch wird er Vizekanzler unter dem wohl nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Habeck hat bereits Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Dort war er von 2012 bis 2018 stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende und Landwirtschaft. Mit der Energiewende kennt sich der studierte Germanist und Philosoph daher gut aus.

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock soll neue Außenministerin werden. Damit wäre sie die erste Frau an der Spitze des Auswärtigen Amtes.

Bundesumweltministerin soll Steffi Lemke und Bundesfamilienministerin soll Anne Spiegel werden. Für das Landwirtschaftsministerium wurde Cem Özdemir ausgewählt. Er wird damit erster Bundesminister mit türkischem Migrationshintergrund. Staatsministerin für Kultur und Medien wird Claudia Roth.

Die Grünen starten nun ihre Urabstimmung über den Koalitionsvertrag und das Personaltableau für das Kabinett. Das Ergebnis soll am 6. Dezember bekanntgegeben werden.

Die FDP hat bereits am Mittwoch ihre Ministerliste vorgelegt und hält am 5. Dezember einen außerordentlichen Parteitag ab, bei dem über den Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Die SPD will erst in der kommenden Woche die Besetzung der Ministerien bekanntgeben. Auf einem digitalen Parteitag am 4. Dezember soll über das Vertragswerk abgestimmt werden.

