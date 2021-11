Köln (ots) -Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien:Donnerstag, 25. November 2021, 23.55 UhrDie Ergebnisse werden im ARD-Morgenmagazin am Freitag, 26. November 2021 ab 5.30 Uhr veröffentlicht.Für Nachrichtenagenturen: Frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe 'DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin'Änderungen am Infektionsschutzgesetz umstrittenDas Auslaufen der epidemischen Notlage und die damit verbundenen Änderungen der rechtlichen Grundlage für weitreichende Corona-Beschränkungen stoßen auf ein geteiltes Echo in der Bevölkerung. 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger finden das neue Infektionsschutzgesetz ab dem 25. November ohne die Möglichkeit von Lockdowns, Schulschließungen oder Ausgangssperren richtig, 40 Prozent finden es falsch.CDU-Vorsitz: Merz bei CDU-Anhängerinnen und Anhängern klar vorneIn den eigenen Reihen trauen 48 Prozent Friedrich Merz am ehesten das Amt des Parteivorsitzenden zu. 20 Prozent der CDU-Anhängerschaft halten Norbert Röttgen für geeignet, Helge Braun würden 14 Prozent bevorzugen. 18 Prozent der CDU-Anhängerinnen und Anhänger können oder möchten sich aktuell nicht zwischen den drei Bewerbern entscheiden.Auch bei den Bürgerinnen und Bürgern insgesamt liegt Friedrich Merz im Rennen um den CDU-Parteivorsitz vorne. 30 Prozent trauen am ehesten ihm das Amt zu, 22 Prozent sprechen sich für Norbert Röttgen aus und 12 Prozent für Helge Braun.Allerdings kann oder möchte ein gutes Drittel der Befragten (36 Prozent) sich in der Frage aktuell nicht festlegen.Sonntagsfrage:SPD verliert StimmenWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 25 Prozent der Stimmen. Die Union wäre mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die Grünen würden sich 17 Prozent entscheiden. Die FDP käme auf 13 Prozent der Stimmen, die AfD auf 11 Prozent und die Linke auf 5 Prozent. Insgesamt kommt die künftige Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP auf 55 Prozent der Stimmen.Im Vergleich zum ARD-DeutschlandTrend vom 4. November 2021 verliert die SPD zwei Prozentpunkte. Grüne und AfD gewinnen jeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für Union, FDP und Linke bleiben unverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD\u2011Morgenmagazins. Befragt wurden vom 23. bis 24. November 1.239 Wahlberechtigte in Deutschland (810 Telefoninterviews und 429 Online-Interviews). Der Großteil der Interviews wurde geführt, bevor der Ampel-Koalitionsvertrag verkündet wurde.Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.Die Fragen im Wortlaut:1. Ab dem 25. November können die Bundesländer einige Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie z.B. 2G- oder 3G Regelungen verabschieden, aber sie haben nicht mehr die Möglichkeit, Lockdowns, Schulschließungen oder Ausgangssperren zu beschließen. Finden Sie das richtig oder falsch?2. Für den CDU-Parteivorsitz bewerben sich drei Politiker. Welcher der drei Kandidaten ist Ihrer Meinung nach am ehesten als neuer CDU-Parteivorsitzender geeignet? Friedrich Merz, Norbert Röttgen oder Helge Braun?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5083198