Veröffentlichte die globale Teaser-Website für den neuen Titel "Rise of Stars (ROS)"

Auf WEMIX entwickeltes SF-Strategiespiel

Weltweiter Start im 1. Quartal 2022 anvisiert

Rise of Stars (ROS), ein neues Handyspiel, das von LightCON, einer Tochtergesellschaft von WEMADE MAX (Co-CEOs: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730) entwickelt wird, hat heute seine globale Teaser-Website gestartet.

LightCON enthüllt die weltweite Teaser-Seite für das neue Handyspiel "Rise of Stars (ROS)".

Unter dem Slogan "The 4x Blockchain Game for the Greatest Conqueror" (Das 4fache Blockchain-Spiel für den größten Eroberer) wurde die Teaser-Website entwickelt, um den Spielern die einzigartige Atmosphäre von ROS und das Spielkonzept mit einem aussagekräftigen Bild des Spiels zu vermitteln.

ROS ist ein neues mobiles SF-Strategiespiel mit kunstvoll gestalteten Kriegsschiffen und Planeten in einem riesigen Universum.

Es enthält außerdem unterhaltsame Elemente für die Spieler, wie z.B. die Suche nach Planeten mit wertvollen Ressourcen in der Galaxie und die Teilnahme an Schlachten mit Gegnern, sowie die strategische Planung zur Machtausweitung mit Hilfe von massiver Kriegsführung in Echtzeit.

Gleichzeitig wird ROS ein System für Spieler aufbauen, um durch den Abbau von Ressourcen auf Planeten Spiel-Token erhalten zu können.

Durch die Anwendung der Blockchain-Technologie von Wemade wird ROS einen neuen Spiel-Token sowie einen Non-Fungible-Token (NFT) auf der WEMIX-Plattform einführen.

ROS wird weltweit unter dem Titel "Rise of Stars on WEMIX" vertrieben werden. ROS wird alles daran setzen, um einen erfolgreichen globalen Service-Start im ersten Quartal des nächsten Jahres zu ermöglichen, und wird nach der Veröffentlichung der Teaser-Website nach und nach Informationen zum Spiel sowie Spielvideos veröffentlichen.

'Rise of Stars' Teaser site: https://www.riseofstars.io

