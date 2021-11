EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bellevue Asset Management AG: Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und Namensänderung - BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe



26.11.2021 / 07:00



Medienmitteilung vom 26. November 2021 Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung und Namensänderung -

BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe Bellevue Asset Management investiert seit über 15 Jahren erfolgreich in eigentümergeführte Unternehmen. Nun richtet der Specialty Investment Manager den BB Entrepreneur Europe Fonds noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. Im Zuge dessen wird der Fonds in Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe umbenannt. «Europäische Familienunternehmen verfügen, auch im internationalen Vergleich, bereits seit einigen Jahren über überdurchschnittliche ESG-Scores, darauf wollen wir uns fokussieren,» erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin des Fonds. «Wir berücksichtigen konsequent ESG-Kriterien entlang sämtlicher Schritte des Investmentprozesses.» Der Fonds wurde im November mit dem FNG-Siegel, einem der anerkanntesten Qualitätssiegel im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet. Familiengeführt bedeutet auch nachhaltiger Familienunternehmen können - gestützt auf ihr langfristiges Engagement und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein - einige ESG-Trümpfe ausspielen. In der Aktienselektion des Bellevue Entrepreneur Teams spielte unternehmerische Nachhaltigkeit schon immer eine essenzielle Rolle. Nun werden auf Basis von vertieften ESG-Analysen über alle Phasen des Anlageprozesses hinweg Nachhaltigkeitsüberlegungen in die Fundamentalanalyse integriert. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf Risiken, sondern auch auf Chancen, die sich aus der Nachhaltigkeitsperspektive ergeben. Somit können - vom breiten Markt noch weitgehend unentdeckt - potenzielle «ESG-Stars» von morgen identifiziert werden. Das Portfolio Management Team um Birgitte Olsen zielt nicht nur darauf ab, Leaders im Bereich operationeller Nachhaltigkeit aufzuspüren, sondern sucht gleichermassen nach Unternehmen, die Lösungen für eine nachhaltigere Umwelt bereitstellen werden und ihr Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeitslösungen neu ausrichten. Kritischer Umgang mit ESG-Ratings Als Unterzeichner der UN PRI verpflichtet sich Bellevue Asset Management zu hohen Ansprüchen in puncto Transparenz und Nachhaltigkeit. So schliesst Bellevue Anlagen in Unternehmen, die in schwerwiegendem Masse gegen Menschenrechte, Umwelt und Geschäftsethik verstossen oder die in kontroverse Waffengeschäfte involviert sind, konsequent aus. Im Hinblick auf die oben erwähnte ESG-Integration wird Research vom führenden Anbieter MSCI ESG in die Fundamentalanalyse miteinbezogen, aber durchaus auch kritisch hinterfragt. «Nicht immer widerspiegeln gängige ESG-Methodologien die effektiven Unternehmensverhältnisse korrekt», so Olsen. Gerade kleinkapitalisierte Unternehmen können gegenüber Grossunternehmen benachteiligt werden. Fehlende personelle Ressourcen oder mangelnde Erfahrung im Umgang mit ESG-Fragestellungen können ursächlich zu einer Unterbewertung führen, ebenso wie ein durch die Methodologie festgelegter Kriterienkatalog, der sich nicht auf alle Unternehmen innerhalb eines Sektors übertragen lässt. Die Anwendung eines strikten regelbasierten «Best-in-Class»-Ansatzes zwecks systematischen Ausschlusses vermeintlicher ESG-Nachzügler erachtet Bellevue somit als nicht praktikabel. Das Entrepreneur Team nutzt ESG-Bewertungen vielmehr als zusätzliche Tool-Box im Rahmen der eigenen Fundamentalanalyse. Dies führt dazu, dass die Portfolioselektion sowohl State-of-the-Art-ESG-Unternehmen wie auch Firmen mit fundamentalem Nachhaltigkeitspotenzial berücksichtigt. Mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet Mit der Neuausrichtung durchlief der Fonds auch die strenge Evaluation der Nachhaltigkeitsexperten der Universität Hamburg im Hinblick auf die Anforderungen des FNG-Siegels. Dabei wurde nicht nur dessen Übereinstimmung mit den FNG-Pflichtkriterien festgestellt, der Fonds konnte zusätzliche Punkte für weitergehende Nachhaltigkeitsmerkmale erzielen. Hierzu nachweislich beigetragen haben die institutionelle Glaubwürdigkeit, der aktive und regelmässig kritische Austausch mit dem Management sowie die hohen Produktstandards und die angewendete Selektionsstrategie des erfahrenen Portfolio Management Teams. Starker Track Record Seit Auflegung im Jahr 2009 hat der Fonds (ISIN B-EUR LU0415391860) eine bessere Performance erwirtschaftet als seine Benchmark Stoxx Europe 600 und konnte seinen Wert seither um 239% steigern (per 31.10.2021). «Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil erlangen Wettbewerbsvorteile und schneiden börsentechnisch noch besser ab», ist Olsen überzeugt. Die vielversprechendsten Unternehmen zu finden ist die Herausforderung für das Team. «Wir haben jahrzehntelange Erfahrung, sprechen mit CEOs in ganz Europa, führen mehr als 500 Management-Meetings im Jahr. Wir beleuchten Unternehmen fundamental und setzen gezielt auf diejenigen mit den überzeugendsten Risiko-Rendite-Profilen.» Mit Blick auf die EU-Offenlegungsverordnung wird der Fonds unter Artikel 8 als «light green» klassifiziert, nach der in Deutschland geläufigen BVI-Systematik gilt er als dedizierter Nachhaltigkeitsfonds («N=E»). Bellevue - Excellence in Specialty Investments Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2021 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.

