Arbonia verbessert Wettbewerbsfähigkeit durch weitere Konsolidierung der Flachheizkörperproduktion Headline



26.11.2021 / 07:00 CET/CEST

Arbon, 26. November 2021 - Die Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) der Arbonia treibt die Konsolidierung ihres Fertigungsvolumens von Flachheizkörpern an ihren hochautomatisierten Standorten mit der geplanten Schliessung des Werkes in Tubbergen (NL) weiter voran. Durch die damit steigende Auslastung der Kapazitäten und die Erhöhung der Produktivität an den verbleibenden Standorten sowie der weiteren Zentralisierung von Know-how in den Kompetenzzentren steigert die Division ihre Wettbewerbsposition als Best-in-class Anbieter für Heizkörper weiter. Die Division HLK plant, die Fertigungskapazitäten des niederländischen Vasco-Produktionsstandorts Tubbergen bis Ende 2022 in ihren hochautomatisierten Werken in Plattling (D) und Legnica (PL) zu bündeln, um durch die Konzentration von Kompetenzen und Volumen ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter nachhaltig zu steigern.



Die beabsichtigte Produktionsverlagerung und daraus resultierende Schliessung des Werks könnte bis Ende 2022 einen Abbau von rund 100 Arbeitsplätzen am Standort Tubbergen (NL) mit sich ziehen. Diese geplante Massnahme wurde dem Betriebsrat zur Beratung vorgelegt und gleichzeitig werden Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern aufgenommen, unter anderem zur Erstellung eines Sozialplans sowie der Definition von wirkungsvollen Unterstützungsmöglichkeiten für die betroffenen Mitarbeitenden.



Die Marktbearbeitung der Division HLK wird sich dadurch nicht verändern. Die Kunden werden zukünftig weiterhin von einem attraktiven Produktportfolio, höchster Qualität und Best-in-class Logistik-Services profitieren. Die niederländischen Kunden werden wie bisher von der Vertriebsorganisation mit Sitz in Amsterdam (NL) betreut.



Die Flachheizkörperfertigung für die europäischen Märkte wird zukünftig im Kompetenzzentrum in Deutschland zusammengefasst.



Die Arbonia rechnet mit Einmalkosten aufgrund der Schliessung von einem hohen einstelligen CHF Millionenbetrag, die dem Jahresergebnis 2021 belastet werden. Kontakt

