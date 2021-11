DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DAIMLER - Daimler will sein Geschäft in China stärken. Konkret plant der Mercedes-Hersteller, ab 2024 eine völlig neue Fahrzeugklasse in seinem Werk in Peking zu produzieren, berichtet das Handelsblatt mit Verweis auf Konzernkreise. Demnach wollen die Schwaben die beiden weltweit erfolgreichsten Karosserieformen - SUV und Limousine -, zu einem sogenannten Sport Utility Sedan (SUS) kreuzen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Verkauf der Logistiktochter Schenker ab. Nach dem Willen der neuen Ampelkoalition soll sich der Staatskonzern künftig stärker auf sein Kerngeschäft in Deutschland konzentrieren. Dazu gehöre auch ein möglicher Verkauf der Tochter Schenker, berichtet das Handelsblatt. Die FDP, die künftig den Verkehrsminister stellen wird, macht sich schon länger für einen Verkauf von Schenker stark. In Bahnkreisen bereite man sich deshalb auf einen Verkauf vor, heißt es in Berlin. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn wehrt sich gegen Vorwürfe, im Jahr 2016 Hinweise aus der Belegschaft auf Korruption im Zusammenhang mit dem Megabauprojekt Stuttgart 21 nicht ausreichend untersucht zu haben. Die britische Financial Times hatte über den Fall am Donnerstag berichtet. Danach sollen Führungskräfte Firmengelder für einen Betrug missbraucht haben. "Der Fall wurde von unserer Konzernsicherheit untersucht, dabei konnte keiner der Vorwürfe bestätigt werden", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. (Handelsblatt)

EY - Im Fall Wirecard droht den Wirtschaftsprüfern von EY weiterer Ärger: Die Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas) ermittelt gegen deutlich mehr Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als bislang bekannt. Laut Handelsblatt-Informationen untersuchen die Prüfer mögliche Verfehlungen von mindestens sieben EY-Prüfern. Bislang war nur von Ermittlungen gegen drei Prüfer die Rede. (Handelsblatt)

