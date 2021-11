Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen deutlich nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den DAX rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 1,92 Prozent tiefer auf 15.612 Punkte. Der Dow Future verliert 400 Punkte. Grund ist die Angst vor einer neuen Corona-Mutation.Die Ausbreitung einer neuen möglicherweise sehr gefährlichen Variante des Coronavirus' im südlichen Afrika hat international Besorgnis ausgelöst. Experten befürchten, ...

