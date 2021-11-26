The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2021
ISIN Name
IT0005450819 AIRTIME PARTECIPAZIONI
XS1327430531 BMW FIN. NV 15/21 MTN
XS1527737495 ARION BANK 16/21 MTN
DE000DK0EUE4 DEKA IHS MTN S 7482
US22160KAK16 COSTCO WHOLE 17/22
US277432AV21 EASTMAN CHEM. CO. 18/21
US786514BU22 SAFEWAY 2021
US00912XAQ79 AIR LEASE 15/22
US025537AL53 AMER. EL. PWR 18/21 I
US256746AF59 DOLLAR TREE 18/23
US74913GAX34 QWEST 2021
DE000DG4UE51 DZ BANK IS.R.C143 MTN
DE000HLB4A26 LB.HESS.THR.CARRARA 16/31
DE000LB00B60 LBBW DL-STUFENZINS 14/21
US35671DAU90 FREEPORT-MCMORAN 2022
US589433AB71 MEREDITH 19/26
DE000HLB5H28 LB.HESS.THR.CARRARA12A/17
CA59162NAA78 METRO 2021
DE000A2BN510 COLOSSA ANL.16/21 SF
XS1729872652 FORD MOTOR CRED.17/21 FLR
USA29875AA87 JBS INV. II 18/26 REGS
XS0092663649 SNCF RESEAU 98/21 MTN
DE000A2NBMJ1 CONSUS RE ANL 18/21
USU1490AAA70 CINCIN.BELL 17/25 REGS
DE000DK8AGG9 DEKABANK DGZ IHS.S.6272
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2021
ISIN Name
IT0005450819 AIRTIME PARTECIPAZIONI
XS1327430531 BMW FIN. NV 15/21 MTN
XS1527737495 ARION BANK 16/21 MTN
DE000DK0EUE4 DEKA IHS MTN S 7482
US22160KAK16 COSTCO WHOLE 17/22
US277432AV21 EASTMAN CHEM. CO. 18/21
US786514BU22 SAFEWAY 2021
US00912XAQ79 AIR LEASE 15/22
US025537AL53 AMER. EL. PWR 18/21 I
US256746AF59 DOLLAR TREE 18/23
US74913GAX34 QWEST 2021
DE000DG4UE51 DZ BANK IS.R.C143 MTN
DE000HLB4A26 LB.HESS.THR.CARRARA 16/31
DE000LB00B60 LBBW DL-STUFENZINS 14/21
US35671DAU90 FREEPORT-MCMORAN 2022
US589433AB71 MEREDITH 19/26
DE000HLB5H28 LB.HESS.THR.CARRARA12A/17
CA59162NAA78 METRO 2021
DE000A2BN510 COLOSSA ANL.16/21 SF
XS1729872652 FORD MOTOR CRED.17/21 FLR
USA29875AA87 JBS INV. II 18/26 REGS
XS0092663649 SNCF RESEAU 98/21 MTN
DE000A2NBMJ1 CONSUS RE ANL 18/21
USU1490AAA70 CINCIN.BELL 17/25 REGS
DE000DK8AGG9 DEKABANK DGZ IHS.S.6272
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