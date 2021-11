The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2021ISIN NameIT0005450819 AIRTIME PARTECIPAZIONIXS1327430531 BMW FIN. NV 15/21 MTNXS1527737495 ARION BANK 16/21 MTNDE000DK0EUE4 DEKA IHS MTN S 7482US22160KAK16 COSTCO WHOLE 17/22US277432AV21 EASTMAN CHEM. CO. 18/21US786514BU22 SAFEWAY 2021US00912XAQ79 AIR LEASE 15/22US025537AL53 AMER. EL. PWR 18/21 IUS256746AF59 DOLLAR TREE 18/23US74913GAX34 QWEST 2021DE000DG4UE51 DZ BANK IS.R.C143 MTNDE000HLB4A26 LB.HESS.THR.CARRARA 16/31DE000LB00B60 LBBW DL-STUFENZINS 14/21US35671DAU90 FREEPORT-MCMORAN 2022US589433AB71 MEREDITH 19/26DE000HLB5H28 LB.HESS.THR.CARRARA12A/17CA59162NAA78 METRO 2021DE000A2BN510 COLOSSA ANL.16/21 SFXS1729872652 FORD MOTOR CRED.17/21 FLRUSA29875AA87 JBS INV. II 18/26 REGSXS0092663649 SNCF RESEAU 98/21 MTNDE000A2NBMJ1 CONSUS RE ANL 18/21USU1490AAA70 CINCIN.BELL 17/25 REGSDE000DK8AGG9 DEKABANK DGZ IHS.S.6272