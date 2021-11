The following instruments on XETRA do have their first trading 26.11.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.11.2021Aktien1 GB00BLH42507 Ashtead Technology Holdings PLC2 GB00BN497V39 Atrato Onsite Energy PLC3 GB00BNYDGM91 Eneraqua Technologies PLC4 BMG5326A1062 Kuangchi Science Ltd.5 SE0016829501 Opter AB6 SE0017085020 SignUp Software AB7 NL0015000N33 Ariston Holding N.V.8 FR0000124414 Gascogne S.A.9 SE0016288476 New Bubbleroom Sweden AB10 FR0000066441 Poujoulat S.A.11 DE000A3MQBQ7 Compleo Charging Solutions AG BZRAnleihen/ETN1 XS2393742122 Citadele banka2 XS2407028435 MVM Energetika Zrt.3 XS2414835921 UGI International LLC4 XS2416413339 Coöperatieve Rabobank U.A.5 SE0017070980 Novedo Holding AB6 CH1148266161 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG7 FR0014006W73 BPCE S.A.8 XS2265853973 Deutsche Erbbaurechtsgrundstücke S.A.9 XS2416968399 DNB Bank ASA10 GB00BM8Z2W66 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich11 BE0002832138 KBC Groep N.V.12 XS2414830963 Kerry Group Financial Services13 ES0380907040 Unicaja Banco S.A.14 ES0280907017 Unicaja Banco S.A.15 XS2010026727 Uzbekneftegaz JSC16 XS2416978190 Zurich Finance [Ireland] DAC17 USU07181BB21 Baxter International Inc.18 XS2376095068 Invesco Physcial Bitcoin