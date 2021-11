Heiße Spekulation: Die Software AG steht möglicherweise vor einem Verkauf. Das in Darmstadt beheimatete Unternehmen prüfe strategische Optionen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Aktie kann gegen den schwachen Markttrend zulegen.Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es in Finanzkreisen. Es gebe zudem keine Sicherheit, dass sich das Unternehmen für einen Verkauf entscheide. Dieen Schritt müsste zumindest ...

