DJ EUREX/DAX-Future bei gutem Volumen stark unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Freitag im frühen Vormittagsverlauf deutlich nach unten, nach dem Auftreten einer offenbar hoch ansteckenden neuen Corona-Variante in Südafrika. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 8.11 Uhr 401 auf 15.513 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.848 und das Tagestief bei 15.481 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 11.800 Kontrakte. Nachdem die Charttechnik jüngst bereits Verkaufsignale geliefert hatte, kommt in die Abwärtsbewegung steigendes Volumen hinein. Spannend wird es, ob der Bereich bei 15.600 Punkten im Tagesverlauf halten wird. Ansonsten sei ein Durchrutschen in den kommenden Tagen bis in den Bereich bei 15.000 Punkten nicht auszuschließen, heißt es im Handel

November 26, 2021 02:15 ET (07:15 GMT)

