Die Software AG könnte Kreisen zufolge verkauft werden. Das Unternehmen prüfe aktuell strategische Optionen, berichtete Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. An der Börse sorgte diese Nachricht für einen kräftigen Kurssprung.Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es seitens der Insider. Eine Möglichkeit sei aber der Verkauf des Unternehmens. Der Marktwert des in ...

