Andritz erhielt von Henan Xinyaxin New Technology Packaging Material, China, den Auftrag zur Lieferung von zwei Kalandern und eines kompletten Papiermaschinen-Konstantteils für die neue Papiermaschine PM9 am Standort Xinxiang City, Henan Provinz. Die PM9 hat eine Konstruktionsgeschwindigkeit von 850 m/min bei einer Breite am Roller von 5,7 m. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 vorgesehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...