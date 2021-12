DJ EANS-News: ANDRITZ liefert komplette elektro- und hydromechanische Ausrüstung für das Wasserkraftwerk Nenggiri, Malaysia

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Graz - 16. Dezember 2021. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ hat - als Teil eines Konsortiums - einen Vertrag mit TNBPG Hydro Nenggiri Sdn. Bhd. (einem 100%-igen Tochterunternehmen von TNB Power Generation Sdn Bhd.) zur Lieferung der kompletten elektro- und hydromechanischen Ausrüstung für das neue Wasserkraftwerk Nenggiri in Kelantan, dem nordöstlichen Bundesstaat der Malaiischen Halbinsel, unterzeichnet. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2026 geplant. Der Auftragswert für ANDRITZ beträgt mehr als 100 Millionen Euro. Der Lieferumfang des Konsortiums umfasst zwei Maschinensätze mit Francisturbinen einschließlich der kompletten mechanischen und elektrischen Zusatzausrüstung, der hydromechanischen Ausrüstung sowie der Hochspannungsschaltanlage. Nach Fertigstellung wird das Wasserkraftwerk Nenggiri eine Spitzenlast von 300 MW abdecken und damit das nationale Stromnetz nachhaltig stabilisieren. Eine weitere wichtige Aufgabe des Wasserkraftwerks ist der Hochwasserschutz für die flussabwärts gelegenen Gebiete. Das Wasserkraftwerk Nenggiri ist eines von mehreren Projekten, die von der Regierung genehmigt wurden, um den wachsenden Energiebedarf in Malaysia abzudecken und den Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix auf 40 Prozent bis 2035 zu erhöhen. - Ende - ANDRITZ-GRUPPE Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen und Serviceleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, den Bereich Wasserkraft, die metallverarbeitende Industrie und die Umformtechnik, für Pumpen, die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung sowie die Tierfutter- und Biomassepelletierung. Das globale Produkt- und Serviceangebot wird durch Anlagen zur Energieerzeugung, zur Rauchgasreinigung, für Recycling sowie zur Produktion von Vliesstoffen und Faserplatten abgerundet. Innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Digitalisierung werden unter dem Markennamen Metris angeboten und unterstützen Kunden dabei, die Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Rentabilität von Anlagen zu steigern. Der börsennotierte Konzern hat rund 26.800 Mitarbeiter und über 280 Standorte in mehr als 40 Ländern. ANDRITZ HYDRO ANDRITZ Hydro zählt zu den weltweit führenden Anbietern von elektromechanischen Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke. Mit mehr als 180 Jahren Erfahrung und einer installierten Kapazität von weltweit mehr als 470 Gigawatt bietet der Geschäftsbereich Gesamtlösungen für Wasserkraftwerke jeglicher Größe sowie Serviceleistungen für Anlagendiagnosen, Sanierung, Modernisierung und Leistungssteigerung bestehender Wasserkraftwerke. Pumpen für Bewässerung, Wasserversorgung und Hochwassermanagement ergänzen das Portfolio des Geschäftsbereichs.

