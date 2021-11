Die Warnung der WHO vor einer neuen Coronavirus-Variante in Afrika sorgt am Freitag für deutlich nachgebende Kurse an den internationalen Aktienmärkten. Der DAX verliert am Morgen vorbörslich rund 390 Punkte und entfernt sich damit weiter von der wichtigen 16.000-Punkte-Marke. Für den Dow-Future geht es rund 600 Punkte nach unten. Die US-Börsen waren am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen. In Asien büßte der der Nikkei-225 am Freitag mehr als zwei Prozent an Wert ein, in Hongkong geht es ebenfalls ...

