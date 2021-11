DJ Den eigenen Onlineshop rechts- und abmahnsicher gestalten mit DM Solutions und der IT-Recht Kanzlei - 15 Prozent Rabatt auf Rechtstexte-Schutzpaket für Kunden des Hanauer Webhosters

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts009/26.11.2021/08:30) - Das Internet befindet sich in einem ständigen Wandel. Das gilt nicht nur für Technologien oder das Design von Webseiten, sondern auch für rechtliche Themen. Das Internetrecht kann sich von heute auf morgen ändern. Viele Onlineshop-Betreiber haben das schon am eigenen Leib zu spüren bekommen, wenn Sie Abmahnungen und saftige Geldbußen kassiert haben, weil AGB, Impressum oder Widerrufserklärung veraltet waren.

Um Onlinehändlern hier unter die Arme zu greifen und sie vor Abmahnungen und weiteren unschönen Überraschungen zu bewahren, arbeitet der Hanauer Webhoster DM Solutions https://www.dmsolutions.de ab sofort mit der IT-Recht Kanzlei zusammen. Die Kanzlei besteht aus Anwälten mit Spezialisierung auf Online-Recht und bietet verschiedene Schutzpakete für einen abmahnsicheren Webauftritt. Alle, die die Leistungen der IT-Recht Kanzlei über DM Solutions https:// www.dmsolutions.de/it-recht-kanzlei.html buchen, erhalten ab sofort 15% Rabatt auf das Starter-Schutzpaket. Das Starter-Paket enthält AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung und Impressum für eine Verkaufspräsenz und eignet sich somit perfekt für alle, die mit einem eigenen Onlineshop durchstarten wollen. Der Rabatt gilt dabei nicht nur für Kunden des Webhosters, sondern für alle, die das Schutzpaket über die Seite von DM Solutions bestellen.

"Das Besondere an den Schutzpaketen ist, dass in ihnen immer ein kostenloser Update-Service enthalten ist. Das bedeutet, dass die Rechtstexte im Shop bei Änderungen automatisch und sofort aktualisiert werden. Ermöglicht wird dies durch ein kostenloses Schnittstellen-Plugin, das einfach im Shopsystem installiert werden kann. Mandanten der Kanzlei erhalten dadurch immer direkt die aktuellen Rechtstexte. Auf diese Weise müssen sich Onlinehändler nicht mehr selbstständig darum kümmern, die Rechtstexte aktuell zu halten. Das spart Zeit und in vielen Fällen auch Geld, schließlich fällt hier die Gefahr der Abmahnungen aufgrund veralteter Texte weg. Wer Hilfe bei der Installation des kostenlosen Schnittstellen-Plugins benötigt, der kann sich selbstverständlich an uns wenden. Wir helfen in diesem Fall gerne weiter", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions.

Auf der sicheren Seite mit Webhosting von DM Solutions

Aber Abmahnungen sind nicht das Einzige, um das sich Kunden von DM Solutions keine Sorgen mehr machen müssen. Auch in puncto Datenschutz ist man bei dem Webhoster auf der sicheren Seite. Schließlich befinden sich hier sämtliche Server in Deutschland, wodurch die Einhaltung der DSGVO-Richtlinien garantiert ist.

Zudem macht sich der Webhoster für Nachhaltigkeit und Umweltschutz stark. Denn sowohl Bürogebäude als auch Rechenzentrum werden komplett mit Ökostrom betrieben. DM Solutions ist außerdem Kooperationspartner von Eden Reforestation Projects und pflanzt für jeden verkauften Webhosting Account und jede verkaufte Domain einen Baum.

(Ende)

Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211126009 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2021 02:31 ET (07:31 GMT)