Vor dem Wochenende knickt der DAX kräftig ein.Der DAX wird am Freitag von den Sorgen vor einer neuen COVID-19-Variante belastet. Er startete 3,35 Prozent im Minus bei 15.383,90 Punkten.Schwache Vorgaben kommen aus Asien, wo die Sorgen um die Ausbreitung einer womöglich gefährlicheren und ansteckenderen Coronavirus-Mutation in südlichen Afrika für hohe Kursverluste sorgten. Am Freitag ...

