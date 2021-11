Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Freitag nach den Stabilisierungsversuchen in den vergangenen beiden Tagen ein schwacher Handelsstart ab. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX etwa 2,5 Prozent tiefer gesehen bei nur noch gut 15.500 Punkten. Damit schwenkt der deutsche Leitindex wieder in seinen Korrekturkurs ein, der nach dem Rekordhoch bei 16.290 Punkte am vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...