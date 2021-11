Die Gewinner des Assekuranz Awards stehen fest! Der erste Preis nur für Versicherer im deutschsprachigen Raum, der von der Mein Geld Medien Gruppe initiiert wurde, würdigt Versicherer und Vertriebe, die die Branche in Service, Digitalisierung, Umwelt und Innovation voranbringen. Da die Gala in Wiesbaden wegen der Pandemie auf den 5. Mai 2022 verschoben werden musste, werden die Preisträger online vorgestellt: Die Laudatoren würdigen per Video die Leistungen der Preisträger, die ebenfalls per Video zu ihrem Gewinn Stellung nehmen. Auch die Sponsoren des Awards werden per Video ihr Engagement für einen unabhängigen Versicherungs-Award begründen. Herzlichen Dank an die Fachjury aus erfahrenen Persönlichkeiten der Versicherungsindustrie, die aus über 70 Bewerbern Preisträger in 13 Kategorien gefunden hat: Digital Leben: Dialog Versicherung Digital Kranken: Münchener Verein Digital Sach: Neodigital Versicherung Innovation Leben: Standard Life Versicherung Innovation Kranken: Münchener Verein Innovation Sach: Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG Assekuranz Leben: WWK Versicherungen Assekuranz Kranken: Süddeutsche Krankenversicherung a.G. Top Nachhaltigkeit: Gothaer Allgemeine Versicherung Nachhaltigkeit Sales: Fonds Finanz Maklerservice High Performer Marketing: Ergo Vorsorge Lebensversicherung Marketing Sales: NFS Netfonds Sonderpreis der Jury: IKK classic Bei der Gala am 5. Mai werden die Preisträger dann über die Erfolge ihrer Produkte berichten und es beginnt die Bewerbung für den Assekuranz Award 2022, der vier neue Kategorien umfassen wird. Neben den Sponsoren 2021 werden auch die neuen Sponsoren für den Assekuranz Award 2022 vorgestellt.

