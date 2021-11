DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der deutschen Importpreise seit 1980

Die deutsche Importpreise sind im Oktober kräftig gestiegen, was vor allem an den Kosten für Erdgas und Erdöl lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die gesamten Importpreise um 3,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,8 Prozent erwartet. Binnen Jahresfrist lagen die Einfuhrpreise um 21,7 Prozent höher. Das ist die höchste Jahresrate seit Januar 1980, als die Preise im Zusammengang mit der zweiten Ölpreiskrise kräftig stiegen.

Umsatz in gewerblicher Wirtschaft steigt im Oktober leicht

Die Umsätze in der gewerblichen Wirtschaft sind im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht um 0,8 Prozent gestiegen. Sie lagen damit um 13,8 Prozent höher als im Februar 2020, dem letzten Monat vor Beginn der coronabedingten Einschränkungen in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im November

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer ist im November leicht auf 103,8 Punkte von 103,7 im Oktober gestiegen. "Die deutschen Firmen suchen etwas intensiver Personal als im Vormonat", erklärte das Ifo Institut. "Lieferprobleme und Coronawelle hinterlassen offenbar keine spürbaren Folgen in der Personalplanung der Unternehmen."

Grünen nominieren Minister - Habeck Wirtschaftsminister und Vizekanzler

Die Grünen haben am Donnerstagabend ihre Minister für die künftige Ampel-Koalition ernannt. Parteivorsitzender Robert Habeck bekommt das Superministerium Wirtschaft und Klima. Auch wird er Vizekanzler unter dem wohl nächsten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Habeck hat bereits Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Dort war er von 2012 bis 2018 stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende und Landwirtschaft. Mit der Energiewende kennt sich der studierte Germanist und Philosoph daher gut aus.

Ampel-Regierung plant offenbar Nachtragshaushalt für 2021

Zur Finanzierung geplanter Milliardeninvestitionen in die Digitalisierung und den CO2-neutralen Umbau der Wirtschaft plant die künftige Ampel-Koalition nach Angaben von SPD-Fraktionsvize Achim Post noch für 2021 einen Nachtragshaushalt. Die neue Regierung werde "noch in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, mit dem wir nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus 2021 in den Klima- und Transformationsfonds überführen", sagte Post dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Weltärztebund-Chef: "Wir alle bereiten uns auf eine Triage vor"

Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen bereiten sich die Kliniken in Deutschland nach Angaben des Vorsitzenden des Weltärztebundes auf eine Triage vor - also die Situation, in welcher die Ärzte entscheiden müssen, welcher Intensivpatient bei knappen Ressourcen bevorzugt behandelt wird. "Wir alle bereiten uns auf eine Triage vor", sagte Frank Ulrich Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Grundsätzlich versuchten Ärzte alles, um diese letzte entsetzliche Entscheidung abzuwenden. "Aber angesichts der steigenden Infektionszahlen müssen sich die Kliniken vorbereiten", sagte der Mediziner.

Johnson fordert Rückkehr aller aus Frankreich ankommenden Migranten

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die geregelte Rückkehr aller über den Ärmelkanal in Großbritannien ankommenden Migranten nach Frankreich gefordert. "Ich schlage vor, dass wir ein bilaterales Rückübernahmeabkommen aufsetzen", erklärte er in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die EU habe derartige Abkommen schließlich auch mit Ländern wie Belarus und Russland geschlossen.

Großbritannien stellt Reiseverkehr mit sechs afrikanischen Ländern ein

Großbritannien hat wegen einer neuen Variante des Coronavirus den Reiseverkehr mit sechs afrikanischen Ländern eingestellt. Es gebe Hinweise darauf, "dass sie möglicherweise übertragbarer ist als die Delta-Variante und dass Impfstoffe möglicherweise weniger wirksam sind", sagte Gesundheitsminister Sajid Javid. Deshalb würden alle Flüge aus Südafrika, Namibia, Lesotho, Eswatini, Simbabwe und Botsuana nach Großbritannien von Freitagmittag an eingestellt. Reisende, die bis dahin noch aus einem dieser Länder in Großbritannien ankommen, müssten sich in Quarantäne begeben und am zweiten und achten Tag einen PCR-Test machen.

Irak will weitere 600 Migranten aus Belarus ausfliegen

Der Irak will weitere im belarussisch-polnischen Grenzgebiet festsitzende Migranten ausfliegen. Zwei Sonderflüge seien am Donnerstagabend von Bagdad aus nach Minsk gestartet, um 617 irakische Staatsbürger in den Irak zurückzuholen, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ina. Vor einer Woche waren bereits mehr als 430 überwiegend irakische Kurden mit einer Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Iraki Airways in den Irak rückgebracht worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov 99 (Okt: 99)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Nov PROGNOSE: 97

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Nov +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Nov +0,5% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Nov +0,3% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise Okt +2,9% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Okt +0,7% gg Vormonat

