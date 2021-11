Die Angst vor einer neuen Corona-Variante sorgt am Freitagmorgen für große Unsicherheit und Verluste an den Märkten. Das negative Sentiment schlägt sich auch am Kryptomarkt nieder, wo ebenfalls die roten Vorzeichen dominieren. Besonders hart trifft es dabei die Outperformer der vergangenen Tage.Angesichts der wachsenden Unsicherheit gehen viele Anleger wieder in den Risk-off-Modus uns trennen sich von spekulativeren Assets. Im schwächelnden Krypto-Gesamtmarkt muss auch der Bitcoin seine tags zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...