Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Muster der vergangenen Tage setzte sich am Donnerstag nahtlos fort, so die Analysten der Helaba.Die Spreads hätten sich erneut geweitet. Damit komme nicht zuletzt die zunehmende Risikoaversion zum Ausdruck. Der ITRAXX Senior Financials habe ein neues Impulshoch markiert. Seitens der Bundesbank sei in Richtung der Banken eine Warnung vor zunehmenden Gefahren auf dem deutschen Immobilienmarkt ausgesprochen worden. Zudem müssten sich die Finanzhäuser für den Fall einer Materialisierung von Zinsänderungsrisiken wappnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...