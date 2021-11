Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Staatsanleihen notierten leicht freundlicher, so die Analysten der Nord LB.Nach einer Flut an Wirtschaftszahlen zur Wochenmitte sei der Donnerstag weniger aufregend verlaufen. Wegen eines Feiertages sei am US-Anleihenmarkt nicht gehandelt worden.Die Verbraucherlaune trübe sich nach Aussagen der GfK-Marktforscher vor Weihnachten ein. Steigende Preise und die vierte Corona-Welle würden das Konsumklima-Barometer für Dezember unerwartet stark um 2,6 auf -1,6 Punkte zurückgehen lassen. Das sei der niedrigste Wert seit einem halben Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...