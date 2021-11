Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Im Berichtsmonat Oktober 2021 seien die marktbewegenden Kräfte nach Einschätzung der Experten zum einen höhere Inflationserwartungen und Inflationsdaten gewesen, da länger als erwartet anhaltende Knappheit auf der Angebotsseite Produktion und Wirtschaftswachstum belastet hätten. Zum anderen hätten die erwarteten Zinserhöhungen in mehreren anderen Ländern (Neuseeland, Australien, Kanada, Norwegen, Großbritannien und Polen, von der FED werde ein Tapering erwartet) auch die deutsche Zinskurve beeinflusst. Der DAX habe mit einem Plus von 2,81% auf einem Stand von 15.688 Punkten geschlossen. Der MDAX sei um 1,4% gestiegen, der TecDAX um 2,16% und der SDAX um 3,18%, und das, obwohl sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Oktober aufgrund der anhaltenden Probleme in den Lieferketten erneut verschlechtert habe. ...

