Tesla rüstet ab Dezember die Produktionslinien seiner Fabrik in Shanghai für eine höhere Kapazität auf. Die Umbauarbeiten in den Bereichen der weiterlaufenden Produktion des Model 3 und Model Y sollen bis April 2022 dauern. Zudem wurden in China die ersten Model Y Performance ausgeliefert. Zunächst zu dem geplanten Umbau: Laut einem Bericht der "CN EV Post" wird Tesla 188 Millionen Dollar (167 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...