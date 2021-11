Die ALLIANZ will mit einer Milliardeninvestition den Glasfaserausbau in Österreich vorantreiben. Rund 1 Mrd. Euro werden zur Verfügung gestellt. Für den Bau ist die ALLIANZ-Tochter Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) verantwortlich, die damit zum größten Betreiber Österreichs aufsteigt. Ziel ist es, insbesondere ländliche Regionen mit schnellem Internet zu versorgen. Mit Krediten und anderem Fremdkapital stehen dafür letztlich 2,5 Mrd. Euro zur Verfügung. Es ist nicht das erste Mal, dass die ALLIANZ Geld in den Glasfaser-Ausbau steckt. Im vergangenen Jahr gründete der Versicherer zusammen mit dem spanischen Telekomkonzern TELEFONICA ein Gemeinschaftsunternehmen, um am Ende etwa zwei Millionen Haushalten einen Glasfaser-Anschluss zur Verfügung zu stellen.



