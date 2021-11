In den letzten Wochen habe ich kein Geheimnis daraus gemacht, dass ich die Aktie des jungen Elektroautoherstellers Rivian (WKN: A3C47B) für überbewertet halte. Bei einem aktuellen Rivian-Aktienkurs von 114,85 US-Dollar denke ich das auch weiterhin (Stand aller Angaben: 25. November 2021). Aber was wäre stattdessen ein fairer Wert für die Rivian-Aktie? Versuchen wir mal, mit verschiedenen Methoden zu bestimmen, was ein guter Kaufkurs für die Rivian-Aktie sein könnte. Wie viel könnte die Rivian-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...