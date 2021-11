Köln (ots) -Der Wettbewerb um den 32. DEUTSCHEN KAMERAPREIS startet am 1. Dezember 2021. Bildgestalter:innen und Editor:innen können sich dann bis zum 14. Januar 2022 für die renommierte Auszeichnung bewerben, die bereits seit 1982 herausragende Leistungen im Bereich Kamera und Schnitt ehrt.Bewerber:innen können ihre Beiträge in den folgenden Kategorien einreichen: Spielfilm, Fernsehfilm/Serie, Dokumentarfilm, Dokumentation/Doku-Serie, Kurzfilm, Aktuelle Kurzformate sowie Nachwuchspreis. Zwei Neuerungen gibt es damit in diesem Jahr. Die Kategorie Dokumentation wird um die Doku-Serie erweitert. Und aus der früheren Kategorie Journalistische Kurzformate wird Aktuelle Kurzformate. Außerdem wird das Kuratorium des DEUTSCHEN KAMERAPREISES wieder einen Ehrenpreis vergeben.Wie bereits im vergangenen Jahr findet das gesamte Anmeldeverfahren online statt. Die Wettbewerbsteilnehmer:innen für den 32. DEUTSCHEN KAMERAPREIS können sich online anmelden und ihre Einreichungen als Videofile unter www.deutscher-kamerapreis.de hochladen.Jurysitzung und PreisverleihungDie für Anfang Februar 2022 geplante Jurysitzung findet aufgrund der gegenwärtigen Corona-Lage erneut als Online-Event statt. Die Preisträger:innen des 32. DEUTSCHEN KAMERAPREISES werden am 6. Mai 2022 ausgezeichnet. Aktuell ist eine Preisgala mit Gästen und entsprechendem Hygienekonzept geplant.Alle Informationen zur Bewerbung und zum Preis unter: www.deutscher-kamerapreis.deFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationkommunikation@wdr.deTelefon 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: wdr.Presse.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5083460