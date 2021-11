DJ Allianz investiert 1 Milliarde Euro in Glasfasernetz in Österreich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz steckt 1 Milliarde Euro in den Glasfaserausbau in Österreich. Eine entsprechende Vereinbarung sei zwischen der Allianz Capital Partners und der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft laut Mitteilung vereinbart worden. Bis zum Jahr 2030 sollen bis zu 1 Million Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Die Allianz ist seit 2019 am Glasfaserausbau in Österreich beteiligt.

