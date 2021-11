Einen echten Frühstart legt heute BioNTech auf das Parkett. Der Kurs schiebt sich mit rund fünf Prozent nach vorne. Damit stellt sich der Preis nun auf 287,90 EUR. Geht es bei BioNTech jetzt so richtig los?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt in der laufenden Jahresend-Rallye die größten Gewinnchancen? Hier finden Sie unsere Favoriten für die Zeit bis zum Jahreswechsel!

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund zwei Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 295,00 EUR. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...