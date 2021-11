Zürich (www.anleihencheck.de) - Green Bonds zeigen ein enormes Wachstumspotenzial, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland bei Swisscanto Asset Management International S.A.Bis 2026 sollten grüne EU-Anleihen von bis zu EUR 250 Mrd. lanciert werden - insbesondere aufgrund des NextGenerationEU-Programms. Zum Vergleich: Aktuell betrage die Summe aller ausstehenden Green Bonds von EU-Mitgliedsstaaten EUR 117 Mrd., angeführt von Frankreich mit einem Volumen von 42,3 Mrd.. Hinter dem Begriff 'NextGenerationEU' verberge sich - als direkte Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in Europa - das im Sommer 2020 geschnürte fiskalpolitische Hilfspaket. Das Programm sei mit einem Finanzierungsrahmen von EUR 750 Mrd. ausgestattet worden, wovon EUR 390 Mrd. in Form von Finanzhilfen und EUR 360 Mrd. als rückzahlungspflichte Darlehen vergeben würden. ...

