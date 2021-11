Berlin (ots) -Die Internationale Grüne Woche 2022 (21. bis 30. Januar) findet nicht statt. Grund für die Absage sind die bundesweit steigenden Infektionszahlen im Kontext der vierten Corona-Welle sowie die bestehenden und zu erwartenden Corona-Beschränkungen."Die Internationale Grüne Woche lebt von den Begegnungen, vom Ausprobieren, Entdecken und Schmecken. Unter den gegebenen Voraussetzungen wie Masken und Abständen lassen sich die Erwartungen unserer Besucherinnen und Besucher an die Grüne Woche nicht erfüllen", sagt Lars Jaeger, Projektleiter der Internationalen Grünen Woche bei der Messe Berlin.Fachliche Begleitveranstaltungen der IGW finden digital stattDas Bundeslandwirtschaftsministerium lädt zum 14. Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) (https://www.gffa-berlin.de/). Vom 24. bis zum 28. Januar 2022 diskutieren in dem virtuellen Forum rund 2.000 internationale Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu agrar- und ernährungspolitischen Fragen. Das GFFA 2022 widmet sich dem Thema "Nachhaltige Landnutzung: Ernährungssicherung beginnt beim Boden".Mit dem 15. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung bietet das Bundeslandwirtschaftsministerium am 26. und 27. Januar 2022 eine virtuelle Plattform für Austausch, Diskussion und Wissenstransfer rund um das Thema "Starkes Ehrenamt - für ein gutes Leben auf dem Land".Vom 20. bis 29. Januar 2023 findet die nächste Internationale Grüne Woche auf dem Berliner Messegelände statt.Weitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.deTwitter: @gruenewoche (https://twitter.com/gruenewoche)facebook.com/IGW (https://de-de.facebook.com/internationalegruenewoche/)Instagram/gruene_woche/ (https://www.instagram.com/gruene_woche/)youtube.com/user/GrueneWocheInternationale Grüne Woche | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gruene-woche)Pressekontakt:Veranstalter:Messe Berlin GmbHChristine FrankePR Manager -PressesprecherinInternationale Grüne Woche BerlinT +49 30 3038-2275christine.franke@messe-berlin.deEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinTel.: +49 30 3038-2270emanuel.hoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messeberlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/5083560