Tesla investiert in China. Elon Musk ist die Wichtigkeit des chinesischen Automarkts für die weitere Entwicklung des Elektroauto-Herstellers bewusst und steckt weitere 188 Millionen Dollar in den Ausbau des Produktionswerks in Shanghai.Durch die Investition sollen die Produktionskapazitäten in Werk in Shanghai ausgebaut und weitere 4.000 Mitarbeiter eingestellt werden. Das berichtete die staatliche Zeitung Beijing Daily am Freitag.Das Tesla-Werk ist für die Produktion von bis zu 500.000 Fahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...