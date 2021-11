Mit Wilma Rauschmaier, Stefanie Schütz, Uta Buchholz und Claudia Hartmann-Machelett sind ab Januar 2022 vier Frauen gemeinsam in der Führungsebene der Gothaer Allgemeine Versicherung AG. Ab 01.01.2022 finden sich gleich vier Frauen in der obersten Führungsebene der Gothaer Allgemeine Versicherung AG, des Sachversicherers im Gothaer Konzern: Uta Buchholz berichtet als Geschäftsführerin des Gothaer Schaden Centers (GSC) nun direkt an CEO Thomas Bischof. Wilma Rauschmaier übernimmt die Leitung des ...

