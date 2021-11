Die Ölpreise sind am Freitagvormittag deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostet zuletzt 77,90 US-Dollar, was einem Abschlag von 5,25 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßte 5,38 Prozent an Wert ein und notierte zuletzt bei 73,21 Dollar das Barrel.Eine zuerst in Südafrika entdeckte, neue Variante des Coronavirus drückt weltweit ...

