First North Denmark: Delisting of Certificates issued by Nordea Bank Abp

The following certificates issued by Nordea Bank Abp will be delisted upon request from the issuer. Last day of trading will be November 30, 2021. Short Name: ISIN: BEAR TESLA X3S NORDNET D DK0061166394 BEAR DAX X20S NORDNET D4 DK0061349719 BEAR VESTAS X4S NORDNET D DK0060959849 BEAR DAX X8 ND DK0061009966 BEAR SP500 X20S NORDNET D3 DK0061353315 BEAR NQ100 X15S NORDNET D2 DK0061354040 BEAR OLIE X12S NORDNET D3 DK0061439973 BEAR OLIE X10S NORDNET D3 DK0061439890 BEAR NQ100 X18S NORDNET D4 DK0061458767 BEAR OLIE X5 NORDNET D4 DK0061175387 BEAR OLIE X8 NORDNET D9 DK0061159183 BEAR SPX X10S NORDNET D DK0061196037 BEAR OMX X18S NORDNET D8 DK0061355013 BULL KOBBER X10 NORDNET D DK0060905404 BEAR SP500 X15S NORDNET D2 DK0061334364 BEAR SP500 X18S NORDNET D3 DK0061334281 BEAR DAX X10S NORDNET D DK0061194768 BEAR BAVA X3 NORDNET D DK0060833903 BEAR AMD X3 NORDNET D DK0060976421 BEAR OMX X20S NORDNET D2 DK0061354982 BEAR SX5E X10S NORDNET D DK0061194099 BEAR VWS X4S ND DK0060967511 BEAR NVIDIA X3 NORDNET D DK0061037900 BEAR OMXS30 X10 NORDNET D3 DK0061201720 BEAR SX5 X10S ND DK0061198082 BEAR KOBBER X10S NORDNET D1 DK0061305505 BEAR NQ100 X15S NORDNET D1 DK0061333713 BEAR NQ100 X18S NORDNET D3 DK0061345725 BEAR SX5E X18S NORDNET D4 DK0061350808 BEAR DAX X20S ND3 DK0061351533 BEAR SP500 X18S NORDNET D4 DK0061353588 BEAR NQ100 X15S ND2 DK0061354719 BEAR NQ1X18S ND4 DK0061451838 __________________________________________________________________________ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, 45 33 93 33 66