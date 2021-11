Während die neue südafrikanische Corona-Variante an der Börse für einen deutlichen Abverkauf sorgt, hält sich die E.on-Aktie am Freitag sehr stabil. Der Versorger notiert weiter im Bereich der 11-Euro-Marke und damit etwa in der Mitte des bereits seit August gültigen Seitwärtskorridors. Goldman Sachs bleibt aber optimistisch, dass es bald wieder nach oben geht.Die sehr ambitionierten Klimaziele der neuen deutschen Regierung bis zum Jahr 2030 beinhalteten zwar Umsetzungsrisiken, dürften den Energieversorgern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...