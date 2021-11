Die BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Überschuss von 66 Mio. Euro erzielt, das ist ein Zuwachs gegenüber 2020 von 74,3 Prozent. Das gab das Unternehmen am Freitag in einer Aussendung bekannt. Vorstandssprecherin Herta Stockbauer erklärte, die beiden wichtigsten Ertragskomponenten Zinsergebnis und Provisionsüberschuss hätten mit guten Zuwachsraten überzeugt.Das ...

