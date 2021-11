BEIJING (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Ride-Hailing Anbieters Didi Global gerät heute in den USA erneut unter Abgabedruck, nachdem neue Gerüchte um ein US-Delisting die Runde machten. Die Aktie von Didi Global Inc. (Nasdaq: DIDI) fällt heute im vorbörslichen Handel in den USA, nachdem chinesische...

Den vollständigen Artikel lesen ...