Mit Version 2.0 optimiert Quarkus die wichtigsten Java-Frameworks für die Cloud. Neuerungen wie automatische kontinuierliche Tests oder die Kotlin-Coroutines steigern die Performance, Produktivität und somit auch den Spaß beim Programmieren. Weniger Speicher und deutlich kürzere Startzeiten, das sind die wesentlichen Pluspunkte der neuen Version von Quarkus, dem Open-Source-Fullstack-Framework für Enterprise-Entwicklung in Java/Kotlin. Das ist besonders für Applikationen in modernen Containerumgebungen wie Kubernetes von Vorteil. Zudem lassen sich Quarkus-Anwendungen nun auch mit GraalVM in wenigen Schritten nativ kompilieren. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...