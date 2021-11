Er ist klein, tragbar und übertragt die Musik via Bluetooth auf Kopfhörer oder Lautsprecher: Der nachbaubare Plattenspieler ist batteriebetrieben und dreht sich selbstständig über die Platte. Ein rundes, blau-schwarzes Gehäuse mit einer Art Arm am Rand: So sieht der tragbare Bluetooth-Schallplattenspieler aus. JGJMatt hat die Bauanleitung für den Player auf der Plattform Instructables.com veröffentlicht. Nicht nur, dass der Schallplattenspieler außergewöhnlich klein ist, er hat noch eine weitere Besonderheit: Statt der Platte dreht sich bei ihm der gesamte Schallplattenspieler. Playe...

