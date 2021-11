Aktuell kursiert mit B.1.1.529 eine neue Covid-19-Variante in Südafrika, was die Börsen weltweit in eine Schockstarre versetzt. Profiteur dieser Entwicklung könnte BioNTech (WKN: A2PSR2) sein. Aktuell handelt die Aktie +5% fester im Tradegate-Handel. Wieso BioNTech ausgerechnet von einer neuen Variante profitieren könnte, erfährst Du in diesem Artikel! BioNTech ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...