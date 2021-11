Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutsche Inflationsrate nähert sich nun ihrem Höhepunkt in diesem Jahr, so die Analysten der Helaba.Im November dürfte sie in nationaler Berechnungsweise auf rund 5% gestiegen sein. Für die harmonisierte Rate erwarte die Deutsche Bundesbank aufgrund der Gewichtsanpassung der Pauschalreisen sogar einen Wert von fast 6%. Erst im Januar sei mit dem Wegfall der Mehrwertsteuerverzerrung eine Entlastung zu erwarten. Zuletzt seien Benzin und Heizöl leicht gesunken, auch weil Brent aktuell unter 80 US-Dollar pro Barrel gefallen sei. Dies dürfte sich allerdings in den Novemberzahlen noch nicht niederschlagen. Vielmehr würden sich im Weihnachtsgeschäft die Verfügbarkeitsprobleme bei einer ganzen Reihe von Konsumgütern durch Preissteigerungen bemerkbar machen. Dass die Unternehmen ihre Preise kräftig erhöhen würden, würden die deutschen Erzeugerpreise zeigen, die im November um 18,4% gestiegen seien. Auch in der Eurozone müsse nun mit einem ähnlichen Schub der Produzentenpreise von rund 20% gerechnet werden. Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Währungsraum 4,2% betragen. ...

