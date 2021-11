Frankfurt (www.fondscheck.de) - Bereits zum zweiten Mal hat das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) verschiedene Publikumsfonds von MainFirst ausgezeichnet, so MainFirst Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Asset-Manager hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich verbessert - Basis dafür war die stetige Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsansätze in den verschiedenen Portfolios. Die folgenden Investmentfonds erhielten nun zwei Sterne für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie: MainFirst Global Equities Fund (ISIN LU0864709349/ WKN A1KCCM), MainFirst Global Equities Unconstrained Fund (ISIN LU1856130205/ WKN A2N6SA), MainFirst Absolute Return Multi Asset (ISIN LU0864714000/ WKN A1KCCD) und MainFirst Germany Fund (ISIN LU0390221256/ WKN A0RAJN). Das erstmalig angetretene Flaggschiff-Produkt, der MainFirst Top European Ideas Fund (ISIN LU0308864023/ WKN A0MVL0), erhielt ebenfalls gleich zwei Sterne, der jüngst lancierte MainFirst Megatrends Asia (ISIN LU2381585913/ WKN A3D00E) einen Stern. Alle ausgezeichneten Fonds haben zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie für die Auswahl- und Dialogstrategie erzielt. Das begehrte FNG-Siegel berücksichtigt bei der Prüfung von Fonds international anerkannte Nachhaltigkeitsnormen und ist heute ein anerkannter Qualitätsstandard im deutschsprachigen Raum. ...

