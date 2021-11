Küsnacht (www.fondscheck.de) - Bellevue Asset Management investiert seit über 15 Jahren erfolgreich in eigentümergeführte Unternehmen, so die Bellevue Asset Management AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Nun richtet der Specialty Investment Manager den BB Entrepreneur Europe Fonds (ISIN LU0415391860/ WKN A0RPSJ) noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. Im Zuge dessen wird der Fonds in Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe umbenannt. "Europäische Familienunternehmen verfügen, auch im internationalen Vergleich, bereits seit einigen Jahren über überdurchschnittliche ESG-Scores, darauf wollen wir uns fokussieren", erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin des Fonds. "Wir berücksichtigen konsequent ESG-Kriterien entlang sämtlicher Schritte des Investmentprozesses." Der Fonds wurde im November mit dem FNG-Siegel, einem der anerkanntesten Qualitätssiegel im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet. ...

