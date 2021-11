ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 dänischen Kronen belassen. Dass der Insulinhersteller wegen sinkender Preise und eines geringeren Absatzes in China eine Umsatzbeeinträchtigung von rund drei Prozent erwarte, bedeute keine Abwärtsspirale bei den dortigen Preisen, schrieb Analyst Michael Leuchten am Freitag in einer ersten Reaktion./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

